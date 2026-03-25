È stato annunciato un intervento da dieci milioni di euro per modificare l’aspetto del litorale nord di Rimini. Il progetto prevede l’allargamento del mare a Rivabella, con scogliere spostate più lontano dalla riva e un molo prolungato. Queste modifiche puntano a rendere la costa più pulita, sicura e fruibile per i cittadini e i visitatori.

Approvato il documento di fattibilità: previste nuove scogliere al largo e l’allungamento del molo per migliorare qualità delle acque e sicurezza Una vera e propria rivoluzione per cambiare il volto del litorale nord di Rimini. A Rivabella il mare si allarga, respira e si rinnova: scogliere più lontane dalla riva e un molo che si allunga disegnano una nuova idea di costa, più pulita, sicura e vivibile. E' quanto immagina la giunta di Rimini, con l'approvazione di un ambizioso documento di fattibilità del valore di 10 milioni di euro. L'idea è quella di progettare un lato del molo che si prolunga verso il mare e dodici nuove scogliere spostate verso il largo, per creare un ampio specchio d’acqua protetto e incrementare la qualità ambientale dell’area e la sua fruibilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Maxi intervento da 10 milioni per cambiare volto al litorale di Rimini nord: cosa prevede il progetto

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