Seconda categoria Il Massarosa chiude a testa alta Mauritanio Misuri elogia il suo grande gruppo

Da sport.quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Quello che abbiamo fatto quest’anno, arrivando secondi in classifica dietro ad un super Corsanico e poi vincendo i playoff del nostro girone, è stato qualcosa di straordinario. e nessuno ce lo potrà togliere". Parole e musica di Mauritanio Misuri, emergente allenatore del Massarosa “yé-yé“ che ha chiuso sì l’annata con sconfitta (perdendo 1-0 su rigore al “Bui“ di San Giuliano contro i fiorentini del Capraia nell’unico match previsto nella fase regionale intergironi dei playoff di Seconda categoria Toscana ) ma l’ha chiusa comunque a testa altissima dimostrando la sua crescita ed il suo bello “status“ acquisito. "Il percorso è ciò che conta – analizza Misuri – e la nostra crescita come squadra, come staff tecnico, come società ed in generale come gruppo di lavoro è stata importante in questi anni ed in particolare in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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