Il Giussano Calcio ha battuto il Leo Team nel match del terzo turno dei playoff regionali di Seconda Categoria. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alla qualificazione ai prossimi turni. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al Giussano, che ora si trova in una posizione favorevole per accedere alle successive fasi del torneo. La gara si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo.

Il Giussano Calcio mette una prima seria ipoteca sulla vittoria nel triangolare valido per il terzo turno dei playoff regionali di Seconda Categoria. La squadra di Alessandro Casiraghi sta vivendo un fantastico momento di forma e anche per il Leo Team non c’è stato nulla da fare. I padroni di casa di Biassono resistono solo un tempo poi nel secondo viene fuori l’undici giussanese grazie alle reti di Rivolta e Purita. Domenica prossima alle 19.30 in Brianza arriva il Real Milano, ultimo step di questa stagione. Domenica sfortunata per il Bellusco nel girone 2 sempre di Seconda Categoria. Rossoblù avanti 2-1 al quarto d’ora della ripresa grazie ai gol di Magni e Colombo, poi l’Orio Pegu nel finale di gara ribalta la situazione per il 2-3 finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seconda Categoria. Giussano batte il Leo Team e ipoteca i playoff regionali

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