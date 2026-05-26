Montefoscoli ha vinto la finale playoff di Terza categoria contro Marinese con il punteggio di 2-0, ottenendo così la promozione in Seconda categoria. La partita si è disputata dopo otto anni di assenza del club nella categoria superiore. La squadra, guidata dal presidente, ha concluso il campionato con questa vittoria, che permette di salire di livello. La promozione è stata ufficializzata al termine dell'incontro.

Montefoscoli dopo otto anni torna in Seconda categoria. La squadra del presidente Antonio Latini batte la Marinese 2-0 nella finale play off di Terza categoria e conquista la promozione. Il secondo posto in campionato, che ha consentito poi di disputare la finale per aggiudicarsi il diritto al salto di categoria, è stato frutto di un percorso che ha visto la squadra di mister Perini rimanere sempre ai vertici lottando per la vittoria finale fino alle ultime partite. Gli importanti distacchi inflitti alle dirette inseguitrici ne sono la concreta testimonianza. Risultato esaltante per il piccolo paese del comune di Palaia dove sapienti dirigenti, con pochissime risorse a disposizione, hanno saputo costruire una società e una squadra esemplare che ha centrato un risultato straordinario e riempito di orgoglio tutti gli sportivi locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montefoscoli batte Marinese. E conquista la Seconda categoria

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