Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Il big-match è tra New Team e Chiesina

A sei turni dalla fine della stagione regolare, le squadre delle categorie prima e seconda si sfidano nei gironi A e B. Il match più atteso è quello tra New Team e Chiesina, due formazioni che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. I punti in palio diventano sempre più determinanti per la corsa ai playoff e alle posizioni di vertice.

Quando mancano sei giornate al termine della stagione regolare, sono in palio punti sempre più pesanti nei due campionati dilettanti. In Prima categoria, nel girone "A", spetta all’ Academy Porcari ricevere la visita della capolista Carrarese Giovani, mentre l’inseguitore Atletico Lucca (ancora staccato di quattro lunghezze), sale in Lunigiana contro il Mulazzo. Sfida a distanza, dunque, al vertice. Fra le altre, match da play-off per il Montecarlo che ospita i versiliesi del Capezzano; Capannori sul campo della Fivizzanese e Piazza "55" su quello dei pisani del Calci. Ai margini della zona a rischio il Corsagna (che non può sbagliare nella gara interna con il fanalino di coda Migliarino) ed il Pieve Fosciana: dopo il pesante blitz di domenica scorsa, biancorossi in cerca di continuità nella partita casalinga con la Torrelaghese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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