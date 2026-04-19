Se c’è chi dice al Papa come fare il Papa

Il 19 aprile 2026, a Firenze, l’attenzione si è concentrata su un episodio che ha coinvolto il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Durante un evento pubblico, Vance ha pronunciato alcune dichiarazioni che hanno attirato l’interesse dei presenti, suscitando riflessioni sulla sua posizione politica e sul ruolo che sta assumendo nel panorama americano. La vicenda ha generato commenti tra gli osservatori, che hanno analizzato le sue parole e le ripercussioni possibili.

Firenze, 19 aprile 2026 – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, sembrava esser diventato l’erede naturale del trumpismo, o direttamente di Trump. Ora però rischia di seguire il suo capo nella fine ingloriosa che potrebbe attenderli. Convertito in politica e nella fede, Vance è diventato trumpiano dopo essere stato un fervente anti trumpiano e cattolico, convertito nel 2019, dopo essere stato a lungo ateo. In entrambi i casi dimostra il furore del neoconvertito. Sono sempre i più pericolosi, i più zelanti, quelli che si sono appena iscritti, da adulti, a una congrega (politica o della fede). Vance, ospite di una convention di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se c’è chi dice al Papa come fare il Papa SCHERZI AI MIEI GENITORI PER 24 ORE! *ho esagerato* Notizie correlate Leggi anche: Scusate, ma è troppo facile difendere il Papa e poi fare quel che dice Trump Vance spiega al Papa come si fa il PapaFirenze, 17 aprile 2026 – In politica fare il numero 2 può non essere divertente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Se c’è chi dice al Papa come fare il Papa; Lo scontro tra Trump e il Papa - Appunti; Il Papa in Camerun: C’è fame di pace. E di quel cibo rubato da chi si ingozza; Trump e Prevost: ma c’è un leone?. Se c’è chi dice al Papa come fare il PapaPenso che sia molto, molto importante che il Papa stia attento quando parla di questioni teologiche, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, considerato l’erede naturale di Trump e del trum ... lanazione.it PAPA | Leone XIV, dalla preghiera la pace disarmanteIn un'ora drammatica della storia ieri Papa Leone XIV ha presieduto il Rosario e la veglia di preghiera per la pace, e lanciato un messaggio ... ilsussidiario.net