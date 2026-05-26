Se tieni i tuoi risparmi sul conto corrente stai perdendo 7.000 euro | ecco come evitarlo

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tenere i risparmi sul conto corrente può comportare una perdita di circa 7.000 euro nel tempo a causa dell’inflazione. Dopo periodi di inflazione bassa, i prezzi e il costo della vita sono aumentati, riducendo il valore reale dei risparmi accumulati. Questa dinamica influisce sul potere d’acquisto delle famiglie e sui salari, con un impatto diretto sui risparmi depositati in banca. È importante considerare alternative per tutelare il capitale nel lungo termine.

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Dopo anni di inflazione contenuta, prezzi e costo della vita sono tornati a crescere. Una dinamica che erode, anno dopo anno, non solo il potere d’acquisto delle famiglie e i salari, ma anche il valore reale dei risparmi. E che, senza adeguate contromisure, rischia di vanificare il frutto di anni. 🔗 Leggi su Today.it

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