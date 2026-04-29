Le autorità fiscali monitorano costantemente i conti correnti grazie all'incrocio automatizzato dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti con gli operatori finanziari, parte integrante dell’Anagrafe Tributaria. Questa procedura permette di verificare gli importi depositati e movimentati sui conti bancari, concentrandosi su specifici valori che attirano l’attenzione dell’ente fiscale. L’obiettivo è individuare eventuali discrepanze tra i dati dichiarati e le operazioni effettivamente registrate.

Attraverso l’incrocio automatizzato dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti con operatori finanziari, parte fondamentale dell’Anagrafe Tributaria, le autorità fiscali esercitano oggi una vigilanza costante sui nostri conti correnti. È fondamentale prestare attenzione alle giacenze medie, dal momento che il superamento di determinate soglie non solo genera dei costi di gestione fiscale, ma può innescare accertamenti circa la congruità tra il patrimonio accumulato e la capacità contributiva derivante da quanto inserito in dichiarazione. Un primo limite è quello rappresentato dai 5mila euro: superare questa cifra sul conto corrente nel nostro Paese comporta principalmente implicazioni di natura fiscale, in particolare il pagamento di una tassa automatica, e una maggiore esposizione ai controlli anti-riciclaggio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Risparmi e operazioni bancarie: quali importi sul tuo conto corrente attirano l'attenzione del Fisco

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