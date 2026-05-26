Se le colline potessero parlare | i segreti dell’Appennino rivivono nel festival L’Anno del Cantico

Il paesaggio non è soltanto una sequenza di colline, boschi e confini naturali, ma un vero e proprio archivio vivente di passioni, memorie e leggende tramandate di generazione in generazione. Partendo da questa suggestiva intuizione, la ricerca sperimentale avviata nel 2025 dall'associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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