Piegaro premia Cucinelli | Imprenditore dell’anno nel Festival del Vetro

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Dobbiamo essere bravi a custodire in modo speciale i nostri luoghi: l’Umbria si contraddistingue per spiritualità, lealtà, rigore, semplicità. Custodiamo con passione tutto ciò che possediamo, perché chi viene da fuori ne è innamorato. Offriamo qualità attraverso la dedizione, l’ordine, il rispetto, la dignità. E coltiviamo il rispetto del lavoro, soprattutto quello manufatturiero, restituendogli dignità morale ed economica". Con questo accorato appello all’identità e ai valori del territorio Brunello Cucinelli ha accolto venerdì pomeriggio a Piegaro il riconoscimento di " imprenditore dell’anno ", conferitogli dall’Amministrazione comunale in concomitanza con il debutto dell’ottava edizione del Festival del Vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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