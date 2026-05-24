"Dobbiamo essere bravi a custodire in modo speciale i nostri luoghi: l’Umbria si contraddistingue per spiritualità, lealtà, rigore, semplicità. Custodiamo con passione tutto ciò che possediamo, perché chi viene da fuori ne è innamorato. Offriamo qualità attraverso la dedizione, l’ordine, il rispetto, la dignità. E coltiviamo il rispetto del lavoro, soprattutto quello manufatturiero, restituendogli dignità morale ed economica". Con questo accorato appello all’identità e ai valori del territorio Brunello Cucinelli ha accolto venerdì pomeriggio a Piegaro il riconoscimento di " imprenditore dell’anno ", conferitogli dall’Amministrazione comunale in concomitanza con il debutto dell’ottava edizione del Festival del Vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piegaro premia Cucinelli: "Imprenditore dell’anno" nel Festival del Vetro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piegaro Da oggi l’evento. Torna il Festival del VetroDa oggi e fino a domenica, il borgo di Piegaro accoglie la settima edizione del Festival del Vetro, un evento dedicato alla lavorazione artistica del...

Carrarese-Pescara 2-2, il Festival del gol non premia nessuno: cronaca, tabellino e votiLa partita tra Carrarese e Pescara si è conclusa con un risultato di 2-2, in una sfida ricca di emozioni e occasioni mancate da entrambe le squadre.

Temi più discussi: Piegaro premia Cucinelli: Imprenditore dell’anno nel Festival del Vetro; VIII Festival del Vetro: Piegaro premia Brunello Cucinelli; Settima edizione per il Festival del Vetro. A Brunello Cucinelli il Premio Imprenditore dell'Anno; Azioni Brunello Cucinelli, la consegna del Premio Imprenditore dell’anno.

Piegaro: tutto pronto per il Festival del Vetro, premio Imprenditore dell'anno a Brunello Cucinelli ift.tt/wQcb3pg x.com

Piegaro premia Cucinelli: Imprenditore dell’anno nel Festival del VetroDobbiamo essere bravi a custodire in modo speciale i nostri luoghi: l’Umbria si contraddistingue per spiritualità, lealtà, rigore, semplicità. Custodiamo con passione tutto ciò che possediamo, perché ... lanazione.it

Settima edizione per il Festival del Vetro. A Brunello Cucinelli il Premio Imprenditore dell'AnnoTre giorni dedicati all’arte e al design del vetro, a laboratori e dimostrazioni dal vivo, con la partecipazione dei più importanti maestri vetrai, italiani e ... orvietonews.it