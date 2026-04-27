Agricoltore custode dell’Appennino | al via il secondo anno del progetto

È iniziato il secondo anno del progetto “Agricoltore custode dell’Appennino”, promosso dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. Il programma coinvolge agricoltori che si dedicano alla tutela ambientale e alla manutenzione del territorio. La collaborazione tra le parti si rinnova con l’obiettivo di preservare le aree dell’Appennino attraverso pratiche agricole sostenibili e interventi mirati. L’iniziativa continuerà a coinvolgere gli imprenditori agricoli nel percorso di tutela e cura del paesaggio naturale.

Prosegue con rinnovato impegno il progetto “Agricoltore custode dell’Appennino”, promosso dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, che apre il secondo anno di attività confermando il ruolo strategico degli imprenditori agricoltori nella salvaguardia ambientale e nella cura manutentiva del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La comunità piange Eolo Zuppiroli. Ex assessore e Castellano dell’anno: "Un vero custode della memoria"‘Castellano dell’anno 2019’ per il suo ruolo "attivo nella vita pubblica e culturale", e per "il contributo alla comunità". Via Jacopo Corrado: al via la bonifica e messa in sicurezza dell'ex casa del custodeL'edificio, in stato di abbandono da diversi anni, era diventato un punto di degrado tanto da preoccupare per la sicurezza dei numerosi giovani che... Una raccolta di contenuti Si parla di: Colorno: vende un grosso coltello da cucina a un minorenne. Intervengono i Carabinieri e applicano il nuovo decreto sicurezza. Sanzionata un'attività commerciale. Agricoltore custode dell’Appennino: al via il secondo anno del progetto In evidenzaDopo il successo ottenuto nel 2025 arriva il nuovo bando per sostenere gli interventi degli imprenditori agricoli a tutela del territorio montano: azioni di manutenzione mirata per la riduzione del ri ... gazzettadellemilia.it Agricoltura e Appennino: Fratelli d’Italia a confronto con i produttori localiLe sale del ristorante Il Cacciatore ad Acquapartita hanno ospitato un dibattito serrato sul futuro dell’economia montana, mettendo attorno a un tavolo esponenti politici, allevatori e agricoltori del ... forli24ore.it