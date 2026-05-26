L’ex legale di Sempio è stato citato a giudizio per diffamazione nei confronti degli avvocati di Alberto Stasi. Massimo Lovati, che ha già affrontato un procedimento legale, ha dichiarato che “se facciamo il processo ai pensieri, siamo tutti colpevoli”. Il processo si svolge in un tribunale italiano e riguarda le affermazioni di Lovati, che non ha modificato la sua posizione. La vicenda si inserisce nel contesto di controversie legali legate a dichiarazioni pubbliche.

Massimo Lovati non arretra di un millimetro. Anzi, rilancia. Nel giorno in cui il Tribunale di Milano lo rinvia a giudizio per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, l’ex avvocato di Andrea Sempio torna a evocare quella che definisce una “macchinazione ” costruita attorno alla prima inchiesta sul suo ex assistito. “Quando uno pensa non dobbiamo fare il processo ai pensieri, perché altrimenti siamo tutti colpevoli: quante volte abbiamo pensato male del capo del governo, della polizia o dei carabinieri o del centravanti della Juventus o del Milan. Quando uno dice l’arbitro è corrotto pensa che l’arbitro sia corrotto? Sono pensieri. Ognuno pensa quello che vuole, altrimenti andiamo tutti in galera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se facciamo il processo ai pensieri, siamo tutti colpevoli”, l’ex legale di Sempio a processo per la diffamazione degli avvocati di Alberto Stasi

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Garlasco, Lovati: Non facciamo il processo ai pensieri di Sempio — sennò siamo tutti colpevoli

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