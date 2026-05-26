Un ex avvocato di Sempio è stato citato in giudizio per diffamazione nei confronti dello studio Giarda. Secondo quanto si è appreso, l’accusa riguarda dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dall’ex legale. Il processo si svolge presso il Tribunale locale, con l’imputato che ha confermato la propria posizione senza modifiche. La vicenda coinvolge anche affermazioni pubbliche sul tema dei pensieri e della responsabilità legale, senza ulteriori dettagli sulle parti o sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Massimo Lovati non arretra di un millimetro. Anzi, rilancia. Nel giorno in cui il Tribunale di Milano lo rinvia a giudizio per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, l’ex avvocato di Andrea Sempio torna a evocare quella che definisce una “macchinazione ” costruita attorno alla prima inchiesta sul suo ex assistito. “Quando uno pensa non dobbiamo fare il processo ai pensieri, perché altrimenti siamo tutti colpevoli: quante volte abbiamo pensato male del capo del governo, della polizia o dei carabinieri o del centravanti della Juventus o del Milan. Quando uno dice l’arbitro è corrotto pensa che l’arbitro sia corrotto? Sono pensieri. Ognuno pensa quello che vuole, altrimenti andiamo tutti in galera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se facciamo il processo ai pensieri, siamo tutti colpevoli”, l’ex legale di Sempio a processo per diffamazione dello studio Giarda

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Garlasco, Lovati: Non facciamo il processo ai pensieri di Sempio — sennò siamo tutti colpevoli

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