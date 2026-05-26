Massimo Lovati ex legale di Sempio a processo per diffamazione | Me lo aspettavo Vi svelerò qualcosa sull' inchiesta del 2017
L'ex avvocato di Andrea Sempio, coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, dovrà comparire in tribunale il 14 settembre a Milano. È imputato per diffamazione e ha commentato di aver previsto questa situazione. Lovati ha anche promesso di condividere dettagli sull'inchiesta del 2017, senza tuttavia specificare quali.
L'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, va a processo. Il legale dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007, dovrà comparire il prossimo 14 settembre in Tribunale a Milano in qualità di imputato nel processo per diffamazione relativamente alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
DELITTO DI GARLASCO, Lovati (ex avvocato di Sempio) a giudizio per diffamazione
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