Massimo Lovati ex legale di Sempio a processo per diffamazione | Me lo aspettavo Vi svelerò qualcosa sull' inchiesta del 2017

Notizia in breve

L'ex avvocato di Andrea Sempio, coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, dovrà comparire in tribunale il 14 settembre a Milano. È imputato per diffamazione e ha commentato di aver previsto questa situazione. Lovati ha anche promesso di condividere dettagli sull'inchiesta del 2017, senza tuttavia specificare quali.