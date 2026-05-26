Massimo Lovati è stato rinviato a giudizio per diffamazione contro gli avvocati dello studio Giarda. Lo studio ha chiesto un risarcimento di 116 mila euro. La richiesta di danni è stata presentata in relazione a dichiarazioni fatte dall’imputato. La decisione di procedere con il processo è stata comunicata dal giudice dopo la valutazione degli atti e delle prove presentate. La data dell’udienza preliminare è ancora da stabilire.

Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione nei confronti dello studio Giarda il prossimo 14 settembre. All’ex avvocato di Andrea Sempio sono stati chiesti 116 mila euro di danni dagli ex avvocati di Alberto Stasi per “dichiarazioni gravemente diffamatorie” rilasciate nel 2025. Respinta la richiesta del legale di sospendere il processo e attendere gli sviluppi della vicenda del delitto di Garlasco. Massimo Lovati a processo In tribunale per diffamazione Respinta la richiesta di sospensione Perché Lovati andrà a processo: cosa aveva detto Massimo Lovati a processo Dopo l’udienza predibattimentale, la giudice della terza penale di Milano ha deciso che il processo a carico di Lovati inizierà il 14 settembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Lovati a processo per diffamazione, lo studio Giarda che difese Stasi chiede 116 mila euro di danni

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Garlasco News: L'avv. Lovati a Processo e Alberto Stasi sempre più Innocente

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