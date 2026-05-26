Berlino ha annunciato un aumento delle spese militari, sostenendo che il rafforzamento delle forze armate è necessario per rispondere alla «minaccia» proveniente dall’Est. Solo dieci anni fa, questa posizione avrebbe suscitato preoccupazioni. Il governo tedesco utilizza ora questa giustificazione per giustificare il riarmo, anche se alcuni commentatori ritengono che la mossa sia legata a questioni politiche interne. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione.

La più diffusa reazione sarebbe stata certamente quella dello sgomento e dell’indignazione a fronte di ciò che ai più sarebbe apparso come un inopinato e terrificante risorgere del militarismo tedesco, responsabile esclusivo, secondo la «vulgata» della storiografia ufficiale, delle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del XX secolo. Torniamo ora ai nostri giorni e constatiamo come la stessa identica intenzione, manifestata dall’attuale cancelliere Friedrich Merz, viene invece accolta con la più assoluta indifferenza se non anche, da parte di determinati ambienti politici e militari che sembrano ormai affascinati dall’idea di una possibile guerra con la Russia, con vera e propria soddisfazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se è anti russo, il riarmo di Merz va bene

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