L’Australia ha avviato un processo di rafforzamento delle proprie forze armate, con l’acquisto di sistemi missilistici e anti drone, oltre alla disponibilità di sistemi HIMARS. Questa fase di riarmo avviene senza grandi annunci pubblici, ma riguarda investimenti significativi nelle capacità militari del paese. L’obiettivo dichiarato è migliorare la difesa e la sicurezza, in un contesto di crescente tensione nella regione dell’Asia-Pacifico.

L’Australia ha avviato un processo di rafforzamento militare che potrebbe cambiare gli equilibri dell’Asia-Pacifico. Lontano dai riflettori, Canberra sta costruendo una capacità di difesa sempre più autonoma e proiettata sul lungo raggio. Accanto a un evidente aumento della spesa per la Difesa, il governo australiano sta ridefinendo il proprio ruolo strategico in una regione segnata da tensioni crescenti. Ecco che cosa sappiamo. Il riarmo dell’Australia. Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dall’acquisizione di sistemi avanzati come gli Himars e i missili di nuova generazione. Secondo quanto riportato da Defence Blog, il governo australiano ha scelto di investire 2,3 miliardi di dollari australiani per rafforzare la capacità di attacco a lungo raggio dell’esercito, introducendo anche il Precision Strike Missile (PrSM).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Himars, missili e sistemi anti drone: cosa c'è dietro il riarmo silenzioso dell'Australia

Notizie correlate

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

Droni anti-Shahed in cambio di missili Patriot: cosa c'è dietro la mossa di ZelenskyIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto il know-how dell’Ucraina per rispondere all’ondata di droni iraniani che sta investendo le...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Himars, missili e sistemi anti drone: cosa c'è dietro il riarmo silenzioso dell'Australia; Al via la produzione del Lotto 17 di M142 HIMARS; L’Estonia punta su droni, anti-droni e HIMARS; Un secondo Reggimento M142 HIMARS e Precision Strike Missile per l’Australian Army.

Himars, missili e sistemi anti drone: cosa c'è dietro il riarmo silenzioso dell'AustraliaCanberra sta silenziosamente rafforzando le proprie capacità militari puntando su missili, industria nazionale e nuove tecnologie ... ilgiornale.it

Al via la produzione del Lotto 17 di M142 HIMARSIl programma HIMARS si espande: Lotto 17 di M142 HIMARS per l'US Army, USMC e clienti in Canada, Estonia, Svezia, Australia e Taiwan. aresdifesa.it

L’Army Contracting Command, Aviation Logistics, con sede presso il Redstone Arsenal in Alabama, ha assegnato a Lockheed Martin un contratto preliminare per la produzione del Lotto 17 di M142 HIMARS. Tale contratto preliminare ha un importo massimo d - facebook.com facebook

Taiwan, firmati sei contratti con gli Usa da $ 6,6 mld totali per fornitura di sistemi missilistici Himars e obici M109A7 x.com