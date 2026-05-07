In Germania, circa 50.000 studenti hanno scioperato per protestare contro il riarmo promosso dal leader del partito di centrodestra. La protesta si concentra sulle scelte del governo di destinare ingenti fondi alle spese militari, mentre l’investimento nell’istruzione sembra essere meno prioritario. Nel frattempo, si discutono gli effetti dei nuovi test medici sulla libertà dei giovani di 18 anni.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi test medici la libertà dei diciottenni?. Perché il governo destina miliardi alle armi invece che all'istruzione?. Chi trarrà profitto dai 779 miliardi investiti nella difesa tedesca?. Quali restrizioni colpiranno i giovani uomini che viaggiano all'estero?.? In Breve Nuove norme prevedono test medici e questionari obbligatori per tutti i diciottenni.. Uomini tra 17 e 45 anni richiedono permesso militare per soggiorni esteri prolungati.. Obiettivo difesa prevede 260.000 professionisti e 200.000 riservisti entro dieci anni.. Investimenti militari previsti raggiungono 779 miliardi di euro entro fine decennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania, 50.000 studenti in sciopero contro il riarmo di Merz

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