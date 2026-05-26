Scuolabus travolto dal treno in Belgio | morti due studenti e due adulti il dettaglio del passaggio a livello sotto indagine

Da notizieaudaci.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un scuolabus è stato travolto da un treno nelle Fiandre, causando la morte di due studenti e due adulti. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo attraversava un passaggio a livello, ora sotto indagine. Cinque studenti sono rimasti feriti, ma non in modo grave. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. Non sono stati forniti altri dettagli sull’esatta sequenza dei fatti o sulle cause dell’accaduto.

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Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout

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