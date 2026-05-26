Un scuolabus è stato travolto da un treno nelle Fiandre, causando la morte di due studenti e due adulti. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo attraversava un passaggio a livello, ora sotto indagine. Cinque studenti sono rimasti feriti, ma non in modo grave. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. Non sono stati forniti altri dettagli sull’esatta sequenza dei fatti o sulle cause dell’accaduto.

Tragedia nelle Fiandre: il minibus con studenti colpito mentre attraversava i binari, cinque ragazzi feriti, aperta un’inchiesta sulla dinamica. Quella che doveva essere una normale mattina di scuola si è trasformata in una tragedia. Poco dopo le 8 di martedì 26 maggio, a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, un minibus utilizzato come scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello provocando un bilancio drammatico: quattro morti e cinque bambini feriti. Tra le vittime ci sono due studenti, l’ autista del mezzo e una giovane accompagnatrice che si trovava a bordo insieme ai ragazzi. L’incidente ha sconvolto il Belgio e nelle... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scuolabus travolto dal treno in Belgio: morti due studenti e due adulti, il dettaglio del passaggio a livello sotto indagine

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Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout

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