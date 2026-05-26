Scuolabus travolto dal treno al passaggio a livello di Buggenhout in Belgio diversi morti | le immagini

Notizia in breve

Un scuolabus è stato travolto da un treno al passaggio a livello di Buggenhout, in Belgio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti nove passeggeri, con diversi morti accertati. Le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente, dove sono state trovate immagini che mostrano l'impatto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero esatto delle vittime. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.