Scuolabus travolto dal treno al passaggio a livello di Buggenhout in Belgio diversi morti | le immagini
Un scuolabus è stato travolto da un treno al passaggio a livello di Buggenhout, in Belgio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti nove passeggeri, con diversi morti accertati. Le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente, dove sono state trovate immagini che mostrano l'impatto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero esatto delle vittime. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.
Terribile scontro al passaggio a livello: coinvolti nove passeggeri sul minibus. Autorità sul posto per chiarire la dinamica, si temono morti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Belgio, scuolabus travolto da un treno su un passaggio a livello. «Diversi morti»
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