Uno scuolabus è stato investito da un treno questa mattina a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre. Secondo le fonti, ci sono diversi morti tra i passeggeri del veicolo. Le autorità stanno indagando sull’incidente e non sono state fornite altre informazioni al momento. La zona è stata messa sotto sequestro e le operazioni di soccorso sono in corso.

Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello questa mattina a Buggenhout, nelle Fiandre. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Soir, diverse persone hanno perso la vita nell’incidente. L’informazione è stata confermata da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria. La collisione è avvenuta intorno alle 8.15 del mattino al passaggio a livello situato all’incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Le circostanze sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell’incidente. Secondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, hanno perso la vita due adolescenti, l’autista e l’accompagnatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scuolabus investito da un treno in Belgio, ci sono diversi morti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belgio, scuolabus investito da un treno: diversi mortiIn Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello, causando diverse vittime.

Belgio, scuolabus attraversa passaggio a livello: travolto in pieno da un treno passeggeri. “Ci sono morti”Lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello.

Temi più discussi: Carica 14 bambini nella sua Fiat 500L e la trasforma in uno scuolabus abusivo: Me lo hanno chiesto i genitori; Trasforma la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, nell'auto 14 minorenni: multata 40enne a Palermo; Brutale lite su un bus di linea, feriti l'autista e un 15enne: Tutto è nato da un rimprovero; Scuolabus abusivo con una Fiat 500L 14 minorenni nell' auto a Palermo | autista sanzionata da polizia convocati i genitori.

Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. #ANSA x.com

Scuolabus investito da un treno in Belgio, 'ci sono diversi morti'Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Lo riporta Le Soir citando una sua fon ... ansa.it

Belgio: scuolabus investito da un treno nelle Fiandre orientali: diversi i mortiSecondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, hanno perso la vita due adolescenti, l'autista e l'accompagnatore. Lo ha riferito a Rtl.info ... rainews.it

Donovan Mitchell sulla proprietà dei Cleveland Cavaliers: È una delle principali ragioni per cui ho firmato di nuovo. Guarda i 25 pullman che sono stati inviati a Detroit, è una piccola cosa che abbiamo fatto per dimostrare che puntano a vincere. Questa è una reddit