Belgio scuolabus investito da un treno | diversi morti

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello, causando diverse vittime. Non sono state fornite cifre precise sul numero di morti. L’incidente ha coinvolto un veicolo scolastico e un treno che transitava sulla linea ferroviaria. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle dinamiche esatte dell’impatto. La polizia sta conducendo le indagini sul luogo.

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"Diverse persone" hanno perso la vita in un incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Lo riporta il quotidiano Le Soir citando una sua "fonte attendibile". Una fonte governativa parla di almeno quattro vittime, tra cui due bambini. Secondo la polizia federale nove persone si trovavano a bordo del minibus: sette bambini, un accompagnatore e l'autista. L'impatto è avvenuto alle 8.15 del mattino a Buggenhout, nella provincia delle Fiandre Orientali, all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Secondo le prime informazioni raccolte il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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