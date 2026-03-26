Conferma docente di sostegno in arrivo la nota ministeriale | ecco cosa è previsto SPECIALE con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 26 marzo alle 15 | 30

Nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta un’informativa sindacale riguardante la prossima nota ministeriale sulla conferma dei docenti di sostegno. L’appuntamento si è svolto giovedì 26 marzo alle 15:30 e ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e altri operatori del settore. La comunicazione riguarda le disposizioni che saranno contenute nel documento ufficiale in arrivo.

Si è svolto a Viale Trastevere, sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’informativa sindacale in relazione alla nota ministeriale in arrivo sulla conferma dei docenti di sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 30 gennaio alle 15:00Migliaia di docenti attendono l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Altri aggiornamenti su Conferma docente Temi più discussi: Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 2025/26: come funziona; Pillole per il tuo approfondimento settimanale!; Mobilità docenti 2026/27: date, vincoli e novità. Ecco cosa cambia per trasferimenti e passaggi di ruolo; Carta docente anche per i precari, il giudice di Padova conferma 2.000 euro a un insegnante con supplenze brevi. Vittoria per le tesi ANIEF. PEI senza docente di sostegno: cosa succede quando è la famiglia a rinunciarciQuando si parla di inclusione scolastica, uno degli equivoci più diffusi riguarda il rapporto tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la presenza del docente di sostegno. orizzontescuola.it Richiesta di conferma dell’insegnante di sostegno: cosa devono fare le famiglie di studenti con disabilitàPubblicato il decreto attuativo della misura che consente dalle famiglie di studenti con disabilità di richiedere la conferma dell’insegnante di sostegno supplente per lo stesso studente disabile ... disabili.com https://www.scuolainforma.news/conferma-docente-di-sostegno-la-nuova-procedura-indicata-dallordinanza-ministeriale-n-27/ - facebook.com facebook