Mobilità docenti e ATA ordinanza in arrivo | deroghe e non solo Cosa è previsto SPECIALE con Cozzetto Anief al termine della riunione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha programmato una riunione con le organizzazioni sindacali per oggi alle 14.30, durante la quale si discuterà la firma definitiva del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. Tra i temi in agenda ci sono deroghe e altre misure legate ai trasferimenti. Al termine dell’incontro sarà disponibile uno speciale con un rappresentante di Anief.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato per oggi, martedì 10 marzo, alle ore 14.30, la riunione con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

