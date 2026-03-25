L'Umbria ha approvato un piano regionale dedicato alla scuola che prevede un abbonamento ai mezzi pubblici al costo di 70 euro all’anno. Inoltre, sono state avviate iniziative per mantenere le scuole aperte anche nel pomeriggio, in un periodo caratterizzato da tagli e crescenti spese. Queste misure puntano a sostenere le famiglie e ad offrire una maggiore flessibilità negli orari scolastici.

L'Umbria ha un piano scuola che, in tempi di tagli e aumento dei costi, va chiaramente in controtendenza con l'obiettivo di incentivare la formazione scolastica, aiutare le famiglie a livello economico ma anche promuovere una scuola flessibile con orari più compatibili con quelli imposti dal mondo del lavoro. E come ultimo ingrediente: un ulteriore sostegno alle future donne, ora studentesse giovanissime, e a chi è vittima di violenze e abusi. Sono questi gli obiettivi di un Piano Scuola da 22 milioni di euro che l’assessore Fabio Barcaioli ha tradotto in azioni dedicate alla scuola, ringraziando la presidente Stefania Proietti e il vicepresidente Tommaso Bori per aver creduto e finanziato un’operazione senza precedenti in Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Piano regionale per la scuola: abbonamento dei mezzi a 70 euro all'anno. Scuole aperte di pomeriggio

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