In diverse regioni italiane è stato avviato un progetto che prevede l’apertura delle scuole anche nel pomeriggio, con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e il disagio tra i giovani. L’iniziativa mira a trasformare le scuole da semplici strutture mattutine in spazi di presidio stabile, offrendo attività e servizi anche nelle ore pomeridiane. L’obiettivo è estendere questa modalità su tutto il territorio nazionale.

Il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile passa per un nuovo paradigma educativo: trasformare la scuola da luogo di passaggio mattutino a presidio fisso, sicuro e stimolante anche nelle ore pomeridiane. È questa la scommessa vinta dal PR FSE+ 2021-2027, che attraverso la nuova programmazione dei fondi europei ha dato linfa vitale all'iniziativa delle scuole aperte il pomeriggio. Visto l'enorme successo del primo bando, l'esperimento campano si candida ora a diventare un modello strutturale a livello nazionale. Oltre 160 iniziative finanziate e avviate, coinvolgendo centinaia di istituti su tutto il territorio regionale (con una forte risposta soprattutto dalle aree periferiche e metropolitane di Napoli, Caserta e Salerno).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Scuole aperte il pomeriggio”: Il modello che funziona in diverse regioni che punta a diventare strutturale in tutta Italia

The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story

Notizie correlate

Scuole chiuse il 31 marzo 2026? I post fuorvianti e l’ordinanza che non riguarda tutta l’ItaliaCircola un’immagine sui social che annuncia le scuole chiuse per domani, 31 marzo 2026.

Leggi anche: Screening genomico, il caso pugliese che può diventare modello nazionale

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Scuole aperte al pomeriggio: al via il progetto a Lido Adriano; A settembre a Reggio al via Scuole Aperte: sei istituti sperimentano il tempo lungo; Le esigenze delle famiglie: Scuole in rete e aperte anche al pomeriggio se non c’è il tempo lungo; Reggio Emilia lancia ‘Scuole Aperte’, da settembre attività pomeridiane in sei istituti.

Scuola di pomeriggio, il modello virtuoso di Roma: «Aperti 160 istituti in tutti i Municipi»Il progetto condiviso con Milano, Bergamo e Bologna per lo svolgimento di attività extracurriculari. Il sindaco Gualtieri: «Un'occasione di crescita» Contrastare le disuguaglianze sociali e la povertà ... leggo.it

Scuole aperte il pomeriggio: online il nuovo bando. A disposizione 2.5 milioni di euroL’avviso pubblico porta con sé diverse novità: è prevista l’autogestione di una quota delle attività da parte di studenti, famiglie, associazioni studentesche e di genitori; aumenta il numero delle ... romatoday.it

Venerdì 24 aprile alle ore 17:30 presso l’auditorium della sede centrale in via Santi Savarino 16 sarà proiettato il film “Edhel”, nell’ambito del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend” finanziato dal Comune di Roma. Il film è un fantasy con - facebook.com facebook