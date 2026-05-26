Tre studentesse di una scuola primaria sono arrivate tra i vincitori dei giochi matematici organizzati presso un istituto superiore. Gaia, Mara e Chiara hanno ottenuto risultati significativi, partecipando alle competizioni con altre squadre da diverse scuole della provincia. La gara si è svolta con prove individuali e di gruppo, mettendo alla prova abilità logiche e matematiche. La cerimonia di premiazione si è tenuta nel pomeriggio, con l’assegnazione di medaglie e attestati ai partecipanti più meritevoli.

* Mara Del Pietro, classe V B, che ha conquistato il primo posto sui 37 partecipanti * Chiara Mottola, classe V D, che ha raggiunto il IV posto La fase finale si è svolta a Gragnano (NA), presso l’I.I.S.S. “Don Milani”, il 22 maggio scorso. Dopo la gara, gli studenti hanno partecipato al convegno dal titolo “Studenti in cattedra, docenti nei banchi”, durante il quale erano previsti interventi degli alunni partecipanti al concorso. In particolare, Mara Del Pietro e Chiara Mottola hanno relazionato davanti al pubblico presentando un lavoro interdisciplinare dal titolo “Leonardo Fibonacci e Nicolò Fontana:la stessa mentalità?” Le due alunne hanno realizzato autonomamente una presentazione digitale utilizzando la piattaforma Canva, strumento già abitualmente impiegato nelle attività didattiche scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola Primaria San Filippo, Gaia, Mara e Chiara protagoniste ai giochi matematici

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