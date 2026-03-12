San Fratello e Acquedolci talento e numeri | il giovane Paolo Gagliani vola alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Un giovane studente dei Nebrodi, di nome Paolo Gagliani, partecipa alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Ha quindici anni ed è originario di San Fratello. La sua partecipazione rappresenta un risultato importante nel campo della matematica scolastica italiana. Gagliani si distingue per il talento dimostrato e i numeri ottenuti durante le competizioni, che gli hanno aperto le porte alla fase finale.

C’è anche un giovane studente dei Nebrodi tra i protagonisti della matematica scolastica italiana. Si chiama Paolo Gagliani, ha quindici anni ed è originario di Sanfratello. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico – indirizzo Scienze applicate – dell’I.I.S. “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di Militello e nei giorni scorsi ha ottenuto un risultato di grande prestigio: il primo posto alla Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, che gli vale l’accesso alla finale nazionale in programma a Palermo il prossimo 3 maggio. La competizione si è svolta il 6 e 7 marzo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Borghese-Faranda” di Patti, sede della Finale di Area della XVI edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido” (AIPM). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

