Scuola in ospedale avviso per didattica e inclusione | domande entro le ore 18 del 27 maggio

Le scuole con sezioni ospedaliere possono presentare proposte di progetti fino a 50mila euro. Le domande devono essere inviate entro le ore 18 del 27 maggio. La comunicazione riguarda l’attivazione di servizi didattici e di inclusione all’interno delle strutture ospedaliere. La procedura è rivolta alle istituzioni scolastiche statali che gestiscono sezioni dedicate. La richiesta può essere inviata attraverso una piattaforma dedicata, seguendo le indicazioni pubblicate ufficialmente.

Le istituzioni scolastiche statali con sezioni ospedaliere possono presentare progetti fino a 50mila euro. Candidature tramite SIF2127 entro la scadenza fissata dal Ministero. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso pubblico n. 102004 del 4 maggio 2026 per il potenziamento della didattica e la realizzazione di progetti formativi e di inclusione scolastica destinati alla scuola in ospedale. La scadenza è vicina: le candidature dovranno essere presentate entro le ore 18 del 27 maggio 2026, tramite il sistema informativo SIF2127. L’intervento riguarda le istituzioni scolastiche statali con sezioni ospedaliere, comprese le scuole polo già individuate a livello nazionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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