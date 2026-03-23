PN Scuola e competenze avvisi Agenda Sud e Agenda Nord | domande entro le ore 18 del 31 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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