Scuola in ospedale AVVISO per rafforzare didattica e inclusione | domande entro il 27 maggio

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato un avviso pubblico con il numero di protocollo 102004, datato 4 maggio 2026. L’obiettivo è rafforzare le attività didattiche e promuovere progetti di inclusione scolastica specifici per le scuole in ospedale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 maggio. La misura riguarda interventi destinati a migliorare l’offerta formativa e il supporto educativo per gli studenti ricoverati.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato l’avviso pubblico prot. n. 102004 del 4 maggio 2026 per il potenziamento della didattica e la realizzazione di progetti formativi e di inclusione scolastica destinati alla scuola in ospedale. La misura dà attuazione al decreto ministeriale 5 agosto 2025, n. 158, ed è cofinanziata dal Fondo sociale europeo plus nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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