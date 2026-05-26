Scuola i numeri del personale Ata 2026-2027 | i collaboratori scolastici sono in calo -22
Per l’anno scolastico 2026-2027, il numero di collaboratori scolastici nelle scuole è diminuito di 22 unità rispetto all’anno precedente. Nel contempo, gli assistenti amministrativi sono aumentati di quattro unità. Questi dati sono stati comunicati al termine di un incontro presso il Provveditorato.
Bologna, 26 maggio 2026 – Calano le dade (-22), aumentano gli assistenti amministrativi (+4). E’ questa la principale novità dell’organico 2026-2027 Ata (assistenti tecnici e amministrativi e collaboratori scolastici) all’uscita dall’incontro in Provveditorato. “Prendiamo atto in modo positivo – spiega il segretario Cisl Scuola area metropolitana bolognese, Claudio Guido Longo – dell’impegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale per aver cercato di evitare situazioni di personale Ata perdente posto, elemento importante per garantire stabilità organizzativa e continuità del servizio nelle istituzioni scolastiche del territorio". Longo (Cisl): “Preoccupati per la riduzione dei collaboratori scolastici”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali
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