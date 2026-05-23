Scuola sforbiciata sul personale Ata | a Ravenna nove collaboratori scolastici in meno

A Ravenna, nove collaboratori scolastici sono stati tagliati dall’organico di diritto Ata per il prossimo anno scolastico. La riduzione riguarda il personale Ata nella regione, che risulta fortemente penalizzata nella definizione degli organici per il 20262027. La decisione si riflette su questa area, con un decremento di posti disponibili per il personale di supporto nelle scuole. La modifica è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente le istituzioni della zona.

La Romagna esce fortemente penalizzata dalla definizione dell’organico di diritto Ata per l’anno scolastico 20262027. I dati ufficiali autorizzati dal ministero dell’Istruzione e del Merito certificano, infatti, una riduzione complessiva di 29 collaboratori scolastici nelle province di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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