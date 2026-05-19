Scuola tagli al personale Ata | nel Brindisino 19 collaboratori scolastici in meno

Nel Brindisino, in vista del prossimo anno scolastico, sono stati annunciati tagli al personale Ata. Complessivamente, la provincia perderà 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi. La riduzione riguarda il personale che lavora nelle scuole della zona, senza specificare i motivi di tali decisioni. Questa modifica si aggiunge ad altre variazioni già annunciate nel settore, influendo sul funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche locali.

BRINDISI – Nuovi tagli al personale Ata in vista del prossimo anno scolastico e la provincia di Brindisi perde 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi. A denunciarlo è la Uil Scuola Puglia, dopo l’informativa ricevuta al tavolo regionale con l’Ufficio scolastico regionale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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