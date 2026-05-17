Gli alunni della scuola primaria Andrea Canevaro premiati al Giro d’Italia per il progetto BiciScuola
Domenica mattina, durante la partenza della nona tappa del Giro d’Italia da Cervia, gli studenti della scuola primaria “Andrea Canevaro” di Castiglione di Ravenna sono saliti sul palco allestito ai piedi della Torre San Michele. In quell’occasione, sono stati premiati per aver partecipato al progetto “BiciScuola”. L’evento ha visto coinvolte diverse persone e pubblico presente, con gli alunni che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la cerimonia di partenza della corsa ciclistica.
Domenica mattina, in occasione della partenza da Cervia della 9ª tappa del Giro d’Italia, gli alunni della scuola primaria “Andrea Canevaro” di Castiglione di Ravenna sono stati protagonisti di un importante momento di festa e riconoscimento sul palco allestito ai piedi della Torre San Michele. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria "11 febbraio 1944"Inizierà lunedì 11 maggio, per i bambini della scuola primaria "11 febbraio 1944" di Pescara, il progetto Pedibus, finalizzato a sensibilizzare le...
Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primariaSi chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere...