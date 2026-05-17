Gli alunni della scuola primaria Andrea Canevaro premiati al Giro d’Italia per il progetto BiciScuola

Domenica mattina, durante la partenza della nona tappa del Giro d’Italia da Cervia, gli studenti della scuola primaria “Andrea Canevaro” di Castiglione di Ravenna sono saliti sul palco allestito ai piedi della Torre San Michele. In quell’occasione, sono stati premiati per aver partecipato al progetto “BiciScuola”. L’evento ha visto coinvolte diverse persone e pubblico presente, con gli alunni che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale durante la cerimonia di partenza della corsa ciclistica.

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