Ci risiamo! Mamma mia! | al Teatro Dragoni il musical dei piccoli dell' Istituto comprensivo di Bertinoro

Venerdì 24 aprile alle 20:30 si tiene al Teatro Dragoni di Meldola il musical “Ci risiamo! Mamma mia!”, interpretato dagli alunni della scuola primaria di Fratta Terme e della scuola secondaria di primo grado di Bertinoro. L’evento vede la partecipazione di studenti che mettono in scena uno spettacolo dedicato ai più giovani, con una rappresentazione che coinvolge le due istituzioni scolastiche. La serata è aperta al pubblico.

Venerdì 24 aprile alle ore 20,30 al teatro “Dragoni”di Meldola gli alunni della Scuola Primaria “Mattarelli” di Fratta Terme e della Scuola Secondaria di I grado “Amaducci” di Bertinoro presentano il Musical “Ci risiamo! Mamma mia!”. Lo spettacolo, ispirato alla favola musicale “Mamma mia” di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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