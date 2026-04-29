Calabria approvato il calendario scolastico 2026-2027 | lezioni dal 15 settembre all’8 giugno

In Calabria, il calendario scolastico per l’anno 2026-2027 è stato approvato dalla Regione. Secondo il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale, le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e termineranno l’8 giugno 2027. La decisione riguarda tutte le scuole della regione e definisce le date ufficiali di apertura e chiusura dell’anno scolastico.

La Regione Calabria ha definito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto stabilisce l’inizio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno 2027. Fa eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale le attività termineranno il 30 giugno 2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoLa Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027. Leggi anche: Calendario scolastico Sicilia 2026/2027: avvio il 15 settembre, lezioni fino al 10 giugno. 15 maggio giornata dell’autonomia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Approvato calendario scolastico 2026-2027, Micheli: Garantita una programmazione omogenea per famiglie, istituzioni scolastiche ed enti locali; Calabria, approvato il calendario scolastico 2026-2027: si torna in aula il 15 settembre; Varato calendario scolastico, in Calabria si torna tra i banchi il 15 settembre; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]. Varato calendario scolastico, si parte il 15 settembre, la fine l'8 giugnoLa Regione Calabria ha approvato il calendario scolastico 2026-2027. Il decreto del presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, stabilisce l'avvio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 ... ansa.it Calabria, approvato il Calendario Scolastico 2026-2027: si torna in aula il 15 settembreIl Presidente Occhiuto firma il decreto per il nuovo anno scolastico. 206 giorni di lezione tra stabilità e autonomia. L'Assessore Micheli: «Programmazione certa per famiglie ed enti locali». cosenzapost.it Calabria, la terra dove si potrebbe mangiare meglio evitando i cibi processati: La Calabria è una delle poche regioni italiane dove la produzione agricola copre una varietà straordinaria di alimenti: agrumi, olio, ortaggi, carne e prodotti ittici. In molti casi, questi.. - facebook.com facebook