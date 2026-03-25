Puglia approvato il calendario scolastico 2026-2027 | lezioni al via il 17 settembre scuole dell’infanzia fino al 30 giugno

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni inizieranno il 17 settembre e termineranno il 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La deliberazione è stata adottata in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e dopo un confronto con le organizzazioni sindacali di settore.

La Giunta regionale della Puglia, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027 con deliberazione adottata d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e dopo il confronto con le organizzazioni sindacali di settore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Ecco il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia: rientro fissato il 17 settembre Puglia, il calendario del prossimo anno scolastico: inizio il 17 settembre Approvato dalla giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e... Altri aggiornamenti su Puglia approvato il calendario... Approvato il calendario scolastico 2026-2027 in Puglia, al via il contest sul dono e la solidarietàLa Regione Puglia ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni dal 17 settembre 2026 all’8 giugno 2027, 30 giugno per l’infanzia. Al via anche il contest creativo sul tema del dono e della ... trmtv.it Istruzione, approvato il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia. Lanciata la nuova edizione del contest creativo per le scuole dedicato al tema del dono e della ...Istruzione, approvato il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia. Lanciata la nuova edizione del contest creativo per le scuole dedicato al tema del dono e della solidarietà sociale ... ilikepuglia.it