Scrubs è tornato ed è esattamente come dovrebbe essere

Il 2026 è diventato in pochi mesi l’anno dei revival, con tante serie cult che hanno fatto nuovamente capolino tra i palinsesti del piccolo schermo assumendo nuove forme per soddisfare palati sempre più vecchi. Nella grande maggioranza dei casi si è trattato di operazioni nostalgia, tentativi di riproporre produzioni amatissime per rendere felici i fan che un tempo sono cresciuti con quelle storie. Verrebbe da chiedersi perché questa ondata di nostalgia sia arrivata proprio adesso, ma per trovare la risposta basta guardarsi attorno: il mondo in cui viviamo è sempre più spaventoso e il rifugio più sicuro che abbiamo è nei ricordi che ci hanno fatto stare bene. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Dr Cox è tornato! - Scrubs

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