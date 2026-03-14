Carlo Pellegatti ha commentato la prossima partita del Milan contro la Lazio, confermando che Jashari ed Estupinan saranno titolari. Ha anche sottolineato che Allegri dovrebbe ricevere elogi per le scelte fatte. Inoltre, Pellegatti ha menzionato Pavlovic, paragonandolo a un altro giocatore, senza entrare in dettagli. I dubbi di formazione di Allegri sono stati chiariti, e la partita si avvicina.

"Ieri si è allenato Estupinan tra i titolari e dovrebbe giocare lui. Si è sempre allenato con i titolari Jashari. Non ci dovrebbero essere sorprese". Questi i due giocatori che secondo Carlo Pellegatti dovrebbero giocare dal primo minuto in Lazio-Milan. Nel suo video su 'YouTube' il giornalista ha parlato anche di calciomercato. Secondo Calciomercato.com il Milan vorrebbe rinnovare e adeguare il contratto di Pavlovic che al momento prende 1,7 milioni di euro e si va verso un nuovo ingaggio da 2,5 milioni di euro. Questo per evitare i possibili assalti inglesi. Pellegatti commenta così: "Mi sembra ancora poco per difenderlo dagli attacchi dei club inglesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Jashari ed Estupinan titolari. Allegri dovrebbe essere elogiato. Pavlovic mi ricorda …”

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