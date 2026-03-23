Sedici anni dopo che la ballata “The Book of Love” di Peter Gabriel ha accompagnato quello che credevamo essere il finale definitivo di una delle sitcom più amate di sempre, il Sacro Cuore riapre i battenti. Il revival della ABC, intitolato ufficialmente “Scrubs (2026)”, debutta con il difficile compito di farci dimenticare la sfortunata parentesi della “Med School” (la stagione 9) e di dimostrare che c’è ancora vita tra quelle mura d’ospedale. Dopo aver visto i primi quattro episodi, la sensazione è chiara: Scrubs è tornato, e sembra quasi che non se ne sia mai andato. Un ritorno alle origini che guarda avanti. Il revival attinge con intelligenza a ciò che ha reso speciali le prime stagioni, evitando di cadere nel mero “fan service” o nella nostalgia paralizzante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Scrubs (2026): La recensione in anteprima del revival in arrivo su Disney +. Il Sacro Cuore è tornato!

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