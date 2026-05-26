Scrive un libro a soli 6 anni Nasce Il bimbo migliore Il sogno di Gregorio è realtà

di Fabrizio Paladino A soli sei anni ha già un sogno molto chiaro: raccontare la sua storia in un libro tutto suo. Si chiama Gregorio e da qualche settimana ha trasformato la scrivania della sua cameretta in un piccolo angolo da scrittore. Ogni giorno prende fogli, colori e penne e si mette lì, concentrato, a scrivere pensieri, ricordi ed emozioni. Lo fa con la spontaneità e la dolcezza tipiche della sua età. Le sue parole sono semplici, ma piene di fantasia e sincerità. Accanto a lui c’è sempre la mamma, che lo osserva con tenerezza mentre prova a mettere nero su bianco i momenti più importanti della sua giovane vita. Tutto è iniziato più di un mese fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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