A soli 19 anni, un giovane tennista siciliano ha raggiunto un risultato importante a Roland Garros, riuscendo a ribaltare il primo set in una partita decisiva. La sua vittoria è arrivata grazie a una serie di scambi intensi e a un atteggiamento determinato sul campo. L’allenatore che ha seguito il suo percorso fin dalle prime tappe ha contribuito alla sua crescita tecnica e mentale, accompagnandolo in questa fase cruciale della carriera. La sua prestazione ha attirato l’attenzione nel mondo del tennis giovanile.

? Punti chiave Come ha fatto il siciliano a ribaltare il primo set?. Chi è l'allenatore che ha guidato la crescita di Federico?. Quali avversari ha dovuto superare prima della sfida decisiva?. Come cambierà il tabellone principale con l'ingresso del nuovo azzurro?.? In Breve Cinà ha battuto Galarneau 5-7, 6-2, 7-5 dopo aver superato Watanuki e Tomic.. Il percorso include vittorie precedenti alle qualificazioni degli US Open 2025 e Australian Open 2026.. L'allenatore Francesco Cinà coordina la preparazione tecnica e mentale del tennista siciliano.. L'azzurro porta il numero di italiani nel tabellone maschile a nove atleti.. Federico Cinà conquista il tabellone principale del Roland Garros 2026 battendo Alexis Galarneau con 5-7, 6-2, 7-5 dopo una battaglia psicologica e fisica estenuante sulla terra battuta di Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: il siciliano Cinà scrive la storia a soli 19 anni

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