Dalle aule del Morgagni alla pubblicazione | il sogno letterario di Maria Federica Billi diventa realtà e presenta il primo libro
Venerdì 17 aprile alle 17 si terrà la presentazione del primo libro di Maria Federica Billi, una giovane di 22 anni, al Laboratorio Aperto di Forlì, in via Caterina Sforza 45. Dopo aver scritto tra le aule del Morgagni, la ragazza porta a termine il suo progetto letterario e lo presenta pubblicamente per la prima volta. L’evento è aperto a chi desidera scoprire il suo lavoro.
Venerdì 17 aprile alle 17 si terrà la presentazione del primo libro della ventiduenne Maria Federica Billi al Laboratorio Aperto di Forlì, in via Caterina Sforza 45. Il libro, uscito ad Aprile 2026, si intitola “Umberto Cobalto: una storia dopo l’altra”, ed è stato pubblicato dalla casa editrice.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Cassino, il sogno del piccolo Lorenzo diventa realtà: incontro con Maria De Filippi dopo il video viraleIl bambino, quattro anni e affetto da una grave malattia, vive a Villa Santa Lucia e frequenta la scuola dell’infanzia di via Arigni.