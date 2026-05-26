ScrittuRa Festival appuntamento a Bagnacavallo con Moscardelli e Oliva

Il 28 maggio a Bagnacavallo si svolgerà il ScrittuRa Festival, con due eventi all'Arena Cinema delle Cappuccine. Originariamente previsti nel chiostro della Biblioteca Taroni, gli incontri sono stati spostati. La giornata vedrà la partecipazione di Moscardelli e Oliva, che interverranno durante gli appuntamenti. La manifestazione si svolge in un’unica sede, senza altri spostamenti previsti.

ScrittuRa festival arriva a Bagnacavallo giovedì 28 maggio con un doppio appuntamento all'Arena Cinema delle Cappuccine (non nel chiostro della Biblioteca Taroni dove previsto inizialmente). Alle 18 Chiara Moscardelli “Comprensorio Rossolago” (Einaudi), in dialogo con Matteo Cavezzali. Alle 21. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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