Vitriol Festival | tre giorni di tradizione arte e spiritualità a Bagnacavallo

Dal 17 al 19 aprile 2026, l’Antico Convento San Francesco sarà il teatro del Vitriol Festival, un evento culturale di tre giorni che coinvolge diverse discipline artistiche e spirituali. La manifestazione si propone di recuperare pratiche e conoscenze che rischiano di scomparire, con l’obiettivo di preservare tradizioni legate a gesti e riti antichi. La location ospiterà mostre, performance e incontri dedicati a queste tematiche.

Dal 17 al 19 aprile 2026, l’Antico Convento San Francesco ospita il Vitriol Festival, un evento culturale multidisciplinare dedicato alla riscoperta di pratiche, gesti e conoscenze che rischiano di perdersi nella memoria, ma che possono ancora trovare spazio nel nostro tempo. Per tre giorni, passato e presente si incontrano attraverso laboratori esperienziali, mostre, spettacoli, momenti di ascolto e di ricerca condivisa. Accanto a un mercatino tematico, dedicato ad artigianato, erboristeria, editoria indipendente e piccoli manufatti simbolici, il programma esplora arte, filosofia, alchimia e spiritualità contemporanea, offrendo al pubblico nuove modalità di abitare il mondo: dal lavoro manuale ai riti collettivi, dalla meditazione laica al racconto orale e alle installazioni artistiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Da Montella a Caposele, tre giorni tra natura e spiritualitàTre giorni, 58 chilometri e tre tappe da Montella a Caposele, nel cuore del Monti Picentini, per ripercorrere i passi del “pellegrino che divenne...

Tre capolavori aprono il festival “SacroInCanto“. Viaggio di musica e spiritualità a Terni e San GeminiTre capolavori della musica sacra composti nel Settecento da Haendel, Bach e Scarlatti inaugurano oggi il festival “SacroInCanto“: organizzato...