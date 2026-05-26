I carabinieri della Sezione Operativa di Civitavecchia hanno scoperto una raffineria clandestina in Calabria. Durante l’operazione sono stati fermati quattro persone con l’accusa di narcotraffico. L’indagine è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La raffineria era utilizzata per il trattamento illecito di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati materiali e sostanze utilizzate nel processo di produzione illegale.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, tre stranieri e un italiano, gravemente indiziati di far parte di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia ingenti quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno. L'indagine ha portato alla scoperta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bianco, di un laboratorio adibito a raffineria clandestina nelle campagne di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scoperta una raffineria clandestina in Calabria: 4 fermi per narcotraffico

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Cocaina dal Sud America, quattro fermi: scoperto un laboratorio di raffinazione in Calabria

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