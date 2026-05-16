Fabbricavano monete da 2 euro cinque fermi per una zecca clandestina

A Prato, cinque cittadini cinesi sono stati posti sotto fermo con l’accusa di aver gestito una zecca clandestina che produceva monete da due euro. La scoperta è avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato attrezzature e monete false. La produzione illegale ha coinvolto almeno cinque persone e si svolgeva in un’area non autorizzata. Le indagini sono in corso per accertare altri eventuali coinvolgimenti e il percorso della merce contraffatta.

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AGI - Una zecca clandestina in grado di riprodurre monete da due euro, cinque cittadini cinesi sottoposti a fermo a Prato. Nel corso della mattinata, nel contesto di un'articolata attività investigativa, è stata data esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, predisposto nei confronti di un presunto consorzio di natura transnazionale, costituito da soggetti cinesi radicati nell'area pratese, tutti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in una strutturata attività di falsificazione, distribuzione e smercio di ingenti quantitativi di monete da due euro. Il livello della contraffazione, secondo quanto reso noto da procura e comandante provinciale dei carabinieri di Prato, è di straordinario livello, in quanto idoneo a superare i più sofisticati dispositivi elettronici di controllo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Fabbricavano monete da 2 euro, cinque fermi per una zecca clandestina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monete da 2 euro rare che potrebbero valere una fortuna: quali sono e prezzoMilano, 24 marzo 2026 – A prima vista sembrano tutte uguali, passano di mano senza catturare l’attenzione. Smantellati dopo un blitz i laboratori dei falsari: producevano monete da 2 euroPRATO – Nel corso della mattinata odierna, nel contesto di un’articolata attività’ investigativa coordinata dalla Procura è stata data esecuzione a... Il comunicato della Procura: Prato: arrestati 5 falsari. Riproducevano monete da 2 euro che sembravano vereSmantellata dalla Procura di Prato un'organizzazione specializzata nella produzione e distribuzione di monete false da 2 euro, ritenute dagli investigatori di qualità straordinariamente elevata. L'i ... firenzepost.it Quarrata e Prato, scoperte due zecche clandestine che fabbricavano monete da due euro: ed erano perfetteÈ quanto scoperto dalla Procura di Prato che ha portato al fermo di cinque cinesi residenti nel Pratese. Le monete false erano capaci di ingannare anche i più sofisticati sistema di controllo ... corrierefiorentino.corriere.it