A Padova è stata scoperta una banca clandestina

Da ilpost.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova è stata scoperta una banca clandestina situata dietro a un ristorante cinese. L’edificio era dotato di telecamere di sorveglianza e di un sistema di accesso riservato. Durante i controlli, sono stati trovati documenti e strumenti utilizzati per le operazioni finanziarie non autorizzate. La scoperta ha portato al sequestro di denaro e materiali illegali. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’attività illegale.

Era ricavata dietro a un ristorante cinese, aveva telecamere di sorveglianza e pure una sorta di commercialista: 12 persone sono state arrestate Un’indagine della procura di Padova ha portato alla scoperta di una banca clandestina gestita da cittadini cinesi nella zona industriale della città, a est del centro storico. Secondo quanto ricostruito, la banca clandestina era operativa almeno da un anno e riciclava denaro ottenuto da varie attività illecite, tra cui l’evasione fiscale e l’usura. Parte di questo denaro, vari milioni di euro, è stato inoltre trasferito illegalmente verso la Cina. In tutto ci sono 21 persone indagate per molti reati, tra cui associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, usura ed emissione di fatture false.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euro

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