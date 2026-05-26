Una ricerca internazionale ha confermato che l’acqua può formarsi nelle profondità della Terra. Gli studiosi hanno individuato tracce di idrogeno e ossigeno nelle rocce profonde, rivelando processi di formazione dell’acqua a grandi profondità. Le analisi sono state condotte su campioni prelevati in zone sismicamente attive e nelle miniere più profonde del mondo. I risultati, pubblicati su riviste scientifiche, evidenziano che l’acqua si può generare anche in ambienti sotterranei estremi.

Una ricerca internazionale, alla quale hanno partecipato anche le università italiane di Università degli Studi di Milano, Università di Padova e Università degli Studi di Napoli Federico II, ha individuato un meccanismo finora sconosciuto che potrebbe cambiare la comprensione del ciclo dell’acqua terrestre e persino la ricerca di vita su altri pianeti. Al progetto hanno collaborato inoltre ricercatori di Université de Lorraine, Centre National de la Recherche Scientifique, Yale University, Johns Hopkins University, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe e Agenzia Spaziale Europea. Il ciclo dell’acqua non sarebbe un sistema chiuso. Secondo il geologo Vitale Brovarone, finora gli scienziati hanno interpretato il ciclo dell’acqua come un sistema sostanzialmente chiuso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scoperta rivoluzionaria: l’acqua può formarsi nelle profondità della Terra

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